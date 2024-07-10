Стала известна причина массового отключения света в Самаре

На отсутствие света жаловались вечером жители разных районов города. Судя по сообщениям и видео в соцсетях, проблемы с электричеством были некоторое время в том числе и на железнодорожном вокзале. По словам горожан, ближе к полуночи электроснабжение было восстановлено. Волга Ньюс обратился за комментариями в администрацию Самары. «Причина — грозовой фронт», — ответили в пресс-службе мэрии. По неофициальным данным источников, авария могла произойти на подстанции в районе железной дороги. Мы также обратились в пресс-службу КбшЖД с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пока не уточняли детали происшествия.