В Екатеринбурге с 1 августа стартует очередной этап транспортной реформы.

Электрический транспорт столицы Урала переводят на брутто-контракты. Данное постановление подписано в мэрии Екатеринбурга. Теперь средства от продажи билетов будут поступать в бюджет города, а перевозчики будут получать деньги за пройденные километры. При этом будет учитываться и качество обслуживания. Эти меры, по данным администрации, позволят увеличить зарплаты в отрасли и обновлять подвижной состав. Далее подобный механизм работы собираются внедрить и с перевозчиками, обслуживающими автобусные маршруты.
Плата за километры.
В Екатеринбурге городской электрический транспорт переводят на брутто-контракты. Все средства от продажи билетов в муниципальных трамваях и троллейбусах станут поступать в бюджет столицы Урала. В свою очередь перевозчики будут получать плату за каждый пройденный километр.
Соглашения начнут действовать с 1 августа. Переход на брутто-контракты станет частью большой транспортной реформы, проводимой в городе.
«С 1 августа весь наземный электротранспорт начнет работать по схеме брутто-контрактов. Это важная часть объявленной нами транспортной реформы, — сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Предприятия будут получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры с учетом коэффициентов качества: как хорошо соблюдается расписание, насколько подвижной состав и экипаж соответствуют критериям, которые требуются по контракту. Следующим шагом станет переход на этот же принцип автобусных перевозчиков».
В пресс-службе администрации Екатеринбурга подчеркнули, что целью транспортной реформы является перевод общественного транспорта из области бизнеса в сферу муниципальных услуг. За счет брутто-контрактов трамваи и троллейбусы начнут ездить так, как необходимо пассажирам, — без оглядки на издержки и экономическую целесообразность.
Кроме этого, брутто-контракты позволят повысить зарплаты сотрудникам транспортных предприятий до 30%; проводить ремонт и обновление подвижного состава; нанимать более компетентных специалистов на предприятия-перевозчики.
Транспортная реформа предусматривает меры поддержки для работников «Гортранса», обновление подвижного состава и принципиальное изменение подхода к организации перевозок. Для контроля перевозок будет создан единый центр управления.
Введение брутто-контрактов не повлечет повышение стоимости проезда в общественном транспорте, отметили в мэрии.
Сложнейший вызов.
О необходимости транспортной реформы говорят специалисты и местные жители. Власти Екатеринбурга согласны с этим мнением и принимают меры.
«Город активно растет и развивается, перевести на общественный транспорт большое количество горожан — сложнейший вызов для Екатеринбурга, поэтому вопрос на моем личном контроле», — говорил Алексей Орлов, представляя отчет о работе администрации депутатам гордумы.
По его словам, администрация выступает против повышения стоимости проезда до тех пор, пока жители города не будут обеспечены комфортным транспортом.
В 2023 году объем перевозок общественного транспорта вырос на 10 млн поездок, метрополитен по этому показателю вернулся к доковидным временам. Произошло значительное обновление подвижного состава: при федеральном и областном софинансировании закуплены 50 новых троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода, 35 автобусов. Кроме того, еще один троллейбус подарили промышленники.
В конце 2023 года, почти на год раньше, чем было предусмотрено контрактом, запустили трамвайную линию в Академический район. В начале 2024 года заработала первая очередь трамвайной линии в микрорайон Солнечный.