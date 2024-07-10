В Екатеринбурге с 1 августа стартует очередной этап транспортной реформы.

Электрический транспорт столицы Урала переводят на брутто-контракты. Данное постановление подписано в мэрии Екатеринбурга. Теперь средства от продажи билетов будут поступать в бюджет города, а перевозчики будут получать деньги за пройденные километры. При этом будет учитываться и качество обслуживания. Эти меры, по данным администрации, позволят увеличить зарплаты в отрасли и обновлять подвижной состав. Далее подобный механизм работы собираются внедрить и с перевозчиками, обслуживающими автобусные маршруты.