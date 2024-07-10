Все на дачу: 11 июля в Хабаровске запускают сезонный троллейбусный маршрут

Сезонный троллейбусный маршрут в Хабаровске будет обеспечивать удобное и комфортное сообщение для горожан, которые имеют дачи на окраине города. Опытные водители и надежные транспортные средства позволят пассажирам добраться до своих участков быстро и без проблем. Такой вид транспорта более экологичен и экономичен по сравнению с автобусами, что способствует улучшению экологической ситуации в городе.