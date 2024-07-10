Все на дачу: 11 июля в Хабаровске запускают сезонный троллейбусный маршрут

Сезонный троллейбусный маршрут от Дворца профсоюза до дач малого аэропорта запустят в Хабаровске вместо автобуса № 28, следовавшего по этому же пути.
Номер маршрута решили сохранить, как и время его работы, а часть пути будет проходить за счет автономного хода, то есть без подключения к контактной сети, — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Работать маршрут будет ежедневно с 8:00 до 20:00 до окончания дачного сезона, который продлится до октября.
Сезонный троллейбусный маршрут в Хабаровске будет обеспечивать удобное и комфортное сообщение для горожан, которые имеют дачи на окраине города. Опытные водители и надежные транспортные средства позволят пассажирам добраться до своих участков быстро и без проблем. Такой вид транспорта более экологичен и экономичен по сравнению с автобусами, что способствует улучшению экологической ситуации в городе.
Ежегодно в Хабаровске запускают подобный маршрут, правда раньше он всегда был автобусным, чтобы городские дачники смогли без проблем добраться до своих участков, собрать урожай, отдохнуть на свежем воздухе и благополучно доехать до дома, а с наступлением первых холодов такой транспорт перестает быть актуальным, поэтому перевозки пассажиров прекращаются.