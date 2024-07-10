Новосибирцы обеспокоены судьбой исторического ограждения Октябрьского моста

Еще до начала ремонта в муниципалитете говорили, что перила с символикой города, выполненные из чугунного литья, воссоздадут в их историческом виде. Однако новосибирцы увидели, что в ходе ремонта мост ограждают дешевыми типовыми конструкциями.
Как пишет Atas.nfo со ссылкой на мэрию, ограждения, которые горожане видят сейчас — временные. Их устанавливают на период ремонта.
— Для сохранения исторического облика моста проектом предусмотрена установка полностью идентичного историческому перильного ограждения с использованием чугунных сплавов. Заказ на изготовление новых конструкций ограждения размещен на том же заводе, изготовившем в 50-е годы прошлого столетия элементы исторического ограждения, с использованием оригинальных чертежей и лекал, — сообщили Atas.Info в департаменте транспорта дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
К сожалению, сохранить «родные» перила при всем желании оказалось невозможно — за 80 лет их разъела ржавчина.
Сейчас элементы старых перил хранятся на площадке производственного участка МКУ «Гормост».
Что будет с демонтированным историческим ограждением, в мэрии не сообщили.
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Екатерина СОСНИНА.