Руководитель Гидрометцентра России предупредил о ливнях в Челябинской области

«В Челябинской области десятого июля ожидается сильный дождь. Ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду», — сообщил Роман Вильфанд ТАСС.
Местные синоптики говорят, что с 13 июля дневные температуры в Челябинске не будут превышать 23 градусов. Дождливая и прохладная погода будет стоять несколько дней, до 16 июля. На смену осадкам снова придет жара.
В Катав-Ивановском районе Челябинской области уже введен режим готовности к чрезвычайной ситуации. Территории угрожает подтопление из-за размыва дамбы в селе Верх-Катавка. Дожди, которые обещает руководитель Гидрометцентра России, могут усугубить ситуацию.