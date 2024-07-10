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Руководитель Гидрометцентра России предупредил о ливнях в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля, ФедералПресс. Главный метеоролог страны Роман Вильфанд предупредил южноуральцев о сильных ливнях. При этом будет дуть порывистый ветер.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 86% 755 мм рт. ст. +27°

«В Челябинской области десятого июля ожидается сильный дождь. Ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду», — сообщил Роман Вильфанд ТАСС.

Местные синоптики говорят, что с 13 июля дневные температуры в Челябинске не будут превышать 23 градусов. Дождливая и прохладная погода будет стоять несколько дней, до 16 июля. На смену осадкам снова придет жара.

В Катав-Ивановском районе Челябинской области уже введен режим готовности к чрезвычайной ситуации. Территории угрожает подтопление из-за размыва дамбы в селе Верх-Катавка. Дожди, которые обещает руководитель Гидрометцентра России, могут усугубить ситуацию.