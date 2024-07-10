Омичей будут тестировать перед арендой электросамокатов

Если жители не смогут пройти тест, сервис временно снизит скорость поездки до 15 км/ч. Если пользователи откажутся от прохождения теста — сервис также ограничит скорость. Плохое прохождение тестирования будет говорить о критической усталости, болезни или заторможенных реакциях — то есть состояниях, при которых управлять электросамокатом не рекомендуется.