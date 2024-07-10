Омичей будут тестировать перед арендой электросамокатов

Как сообщили в компании Whoosh, в некоторых локациях организация будет проверять скорость реакций пользователей. Нововведение будет применяться вечером или в периоды повышенной интенсивности движения. Для этого в приложении предложат пройти короткий тест, который выявит скорость реакций и внимательность.
«Порой люди могут чувствовать критическую усталость и быть недостаточно сфокусированы, что может отразиться на поездке. Сервис разработал решение, которое будет помогать выявлять такие состояния и реагировать на них», — рассказали в компании.
При аренде пользователь будет получать один из нескольких вариантов теста. Речь идёт о тесте Шульте и тесте Струпа. Омичам предложат задания на время (не более минуты) — выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета.
Если жители не смогут пройти тест, сервис временно снизит скорость поездки до 15 км/ч. Если пользователи откажутся от прохождения теста — сервис также ограничит скорость. Плохое прохождение тестирования будет говорить о критической усталости, болезни или заторможенных реакциях — то есть состояниях, при которых управлять электросамокатом не рекомендуется.
«Также запрещено управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения — за это сервисом предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей. Мы рекомендуем пользователям ездить без наушников и других аксессуаров, отвлекающих внимание. Оценка собственного состояния — такой же важный фактор при старте аренды», — пояснили в Whoosh.