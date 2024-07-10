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Возле деревни Ярково под Новосибирском гуляет медведица с детенышами

В минприроды просят местных жителей не ходить в лес.

Источник: Комсомольская правда

В лесу Новосибирского района заметили медведицу с малышами. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

— В лесном фонде возле деревни Ярково ходит медведица с двумя медвежатами. Обходят по широкой дуге и ведут себя спокойно. Мать собирает ягоды, а дети играют и проверяют на прочность деревья, — объяснили в пресс-службе.

Специалисты минприроды просят любопытных местных жителей не появляться сегодня в лесу, чтобы не вызвать гнев взрослой особи.

Ранее мы писали о пополнении в Новосибирском зоопарке. У самок пятнистого оленя родились детеныши. Пока что они не выходят к людям, а ждут своих мам в траве.

флора и фауна