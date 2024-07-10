Возле деревни Ярково под Новосибирском гуляет медведица с детенышами

В лесу Новосибирского района заметили медведицу с малышами. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
— В лесном фонде возле деревни Ярково ходит медведица с двумя медвежатами. Обходят по широкой дуге и ведут себя спокойно. Мать собирает ягоды, а дети играют и проверяют на прочность деревья, — объяснили в пресс-службе.
Специалисты минприроды просят любопытных местных жителей не появляться сегодня в лесу, чтобы не вызвать гнев взрослой особи.
Ранее мы писали о пополнении в Новосибирском зоопарке. У самок пятнистого оленя родились детеныши. Пока что они не выходят к людям, а ждут своих мам в траве.