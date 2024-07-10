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В Перми на автобусном маршруте № 60 введут дополнительные отправления

На маршруте введут утренний рейс между остановками «Ул. Ушакова» и «Садовая».

Источник: Комсомольская правда

В Перми с 15 июля на автобусном маршруте № 60 «ДДК им. Кирова — Комсомольская площадь» введут дополнительные отправления. Их введут для улучшения транспортного сообщения по просьбам жителей Кировского района Перми, а также сотрудников Пермского порохового завода.

В департаменте транспорта администрации города Перми сообщили, что по будним дням введут утренний рейс от остановочного пункта «Улица Адмирала Ушакова» до остановки «Садовая», в вечернее время — два отправления от остановки «Садовая» в центр города.

«Рейсы до остановки “Садовая” в расписании пометят звездочкой», — дополнили информацию в городском ведомстве.

Ранее стало известно, что с 9 июля в Перми скорректировали время ряда отправления автобусного маршрута № 17 «Ул. 1905 года — микрорайон Ива». Время отправлений будет меняться в зависимости от дорожной обстановки.