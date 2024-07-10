В Перми на автобусном маршруте № 60 введут дополнительные отправления

В Перми с 15 июля на автобусном маршруте № 60 «ДДК им. Кирова — Комсомольская площадь» введут дополнительные отправления. Их введут для улучшения транспортного сообщения по просьбам жителей Кировского района Перми, а также сотрудников Пермского порохового завода.
В департаменте транспорта администрации города Перми сообщили, что по будним дням введут утренний рейс от остановочного пункта «Улица Адмирала Ушакова» до остановки «Садовая», в вечернее время — два отправления от остановки «Садовая» в центр города.
«Рейсы до остановки “Садовая” в расписании пометят звездочкой», — дополнили информацию в городском ведомстве.
Ранее стало известно, что с 9 июля в Перми скорректировали время ряда отправления автобусного маршрута № 17 «Ул. 1905 года — микрорайон Ива». Время отправлений будет меняться в зависимости от дорожной обстановки.