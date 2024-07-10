Стало известно, как омичей будут штрафовать за парковку на газонах

10 июля комитет Омского городского Совета по ЖКХ обсудил поправки, которые мэрия планирует внести в правила благоустройства. Список изменений обширен, однако одно из них должно волновать автомобилистов сильнее прочих — речь идёт об изменении понятия «газон».
Раньше газоном считалась территория с зелёными насаждениями, и машины, стоящие на пустыре, не считались припаркованными на газоне — даже если трава росла на этом месте в прошлом. Но теперь в правила вводится формулировка, которая позволит штрафовать подобных автомобилистов:
«Газон — участок земли, преимущественно занятый естественно произрастающей или засеянной травянистой растительность, а также участок, на котором травянистая растительность частично или полностью утрачена, но может быть восстановлена для возвращения данному участку функции газона».
Такая подача вызвала вопросы у депутата Натальи Чебыкиной. Она попросила сотрудников мэрии уточнить, кто и как именно будет определять, возможно ли восстановление травы на конкретных участках. Директор департамента контроля Марк Рогозин ответил, что чётких критериев не будет: по большому счёту, это будут делать на основании личного опыта сотрудников.
Вместе с тем чиновник признал, что в некоторых частях города, особенно в Советском округе, парковок не хватает. Он призвал жильцов, которые заинтересованы в организации мест для машин, проводить общедомовые собрания и официально выделять какую-то часть двора под парковку.