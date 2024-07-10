Стало известно, как омичей будут штрафовать за парковку на газонах

Такая подача вызвала вопросы у депутата Натальи Чебыкиной. Она попросила сотрудников мэрии уточнить, кто и как именно будет определять, возможно ли восстановление травы на конкретных участках. Директор департамента контроля Марк Рогозин ответил, что чётких критериев не будет: по большому счёту, это будут делать на основании личного опыта сотрудников.