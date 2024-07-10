16-летний подросток утонул на реке Лена в Усть-Куте

16-летний подросток утонул вечером 9 июля в реке Лена. Происшествие произошло в микрорайоне Нижняя Нефтебаза города Усть-Кута. Известно, что юноша купался в необорудованном месте и пропал. Об этом сообщили в прокуратуре, МЧС и СУ СКР Иркутской области.