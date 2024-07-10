16-летний подросток утонул на реке Лена в Усть-Куте

— Поисково-спасательная служба продолжает поиски тела несовершеннолетнего. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, — поделились в СУ СКР региона.
С кем школьник находился на берегу не сообщается. Прокуратура уже поставила на контроль ход проверки Следкома.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семейная пара из Воронежской области погибла по дороге на Байкал в Тулунском районе. Массовое ДТП произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».