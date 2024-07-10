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16-летний подросток утонул на реке Лена в Усть-Куте

Прокуратура поставила на контроль проверку СК по факту гибели подростка.

Источник: Комсомольская правда

16-летний подросток утонул вечером 9 июля в реке Лена. Происшествие произошло в микрорайоне Нижняя Нефтебаза города Усть-Кута. Известно, что юноша купался в необорудованном месте и пропал. Об этом сообщили в прокуратуре, МЧС и СУ СКР Иркутской области.

— Поисково-спасательная служба продолжает поиски тела несовершеннолетнего. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, — поделились в СУ СКР региона.

С кем школьник находился на берегу не сообщается. Прокуратура уже поставила на контроль ход проверки Следкома.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семейная пара из Воронежской области погибла по дороге на Байкал в Тулунском районе. Массовое ДТП произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».