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Как крымчанам уберечь сердце в жару — рекомендации кардиолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Пить не менее полутора литров обычной воды в день, отказ от вредных привычек и сокращение до минимума времени нахождения на улице поможет избежать проблем с сердечно-сосудистой системой в период аномальной жары в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал главный внештатный кардиолог минздрава Крыма, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Семашко Валерий Садовой.

Источник: РИА "Новости"

«При повышенной температуре воздуха особенно в Крыму, где присутствует еще и фактор высокой влажности, у людей возникает избыточное потоотделение, расширяются периферические сосуды, организм теряет жидкость, в результате происходит сгущение крови. При потере жидкости также нарушается ионный обмен, что влияет на тонус сосудов и на деятельность сердечной мышцы», — рассказал специалист.

В этой ситуации могут возникать обострения хронических заболеваний, например, ишемической болезни сердца, тромбозов, в особенности в нижних конечностях, а также опасные для жизни нарушения сердечных ритмов, отметил Садовой.

Помимо людей с хроническими болезнями, в категории риска возникновения проблем с сердцем в жару находятся практически все мужчины старше 40 лет и женщины старше 55 лет, добавил Садовой.

Уберечь свое сердце в такую жару поможет обильное питье, рассказал врач. Объем потребляемой жидкости должен быть не менее 1,5−2 литров в сутки, при этом пить лучше обычную воду без газа, ни в коем случае не сладкую. Кроме того, вода не должна быть ледяная — только комнатной температуры.

В то же время следует помнить, что при сердечной недостаточности, которая бывает у пожилых людей, пить воду нужно умеренно, так как переизбыток жидкости может увеличить объем циркулирующей крови и вызвать усугубление сердечной недостаточности.

Также Садовой рекомендовал свести к минимуму время нахождения на улице, выходить только рано утром или поздно вечером. Специалист советует находиться в помещении с включенным кондиционером, но при этом температура не должна быть значительно ниже уличной. Если кондиционера нет, можно открывать окна с теневой стороны, но важно не допускать сквозняков.

Кроме того, главный внештатный кардиолог призвал крымчан в жару отказаться от употребления алкогольных напитков, которые вызывают обезвоживание организма и усиливают нагрузку на сердце, а также и курения. Еще следует вычеркнуть из рациона энергетики.

здоровье