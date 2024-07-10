Как крымчанам уберечь сердце в жару — рекомендации кардиолога

Также Садовой рекомендовал свести к минимуму время нахождения на улице, выходить только рано утром или поздно вечером. Специалист советует находиться в помещении с включенным кондиционером, но при этом температура не должна быть значительно ниже уличной. Если кондиционера нет, можно открывать окна с теневой стороны, но важно не допускать сквозняков.