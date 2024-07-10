Сколько казахстанцы тратят на еду

В первом квартале 2024 года среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тг, что на 6,7% больше, чем годом ранее: в первом квартале 2023 года затраты на еду и напитки составляли в среднем 123,1 тыс. тг на человека. А годовой рост тогда достигал 21,1%.