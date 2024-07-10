Звонки мошенников в Крыму: как ведут борьбу операторы связи

По его словам, борьбу с мошенниками ведет каждый оператор мобильной связи.
«Начиная от корректного оформления сим-карты на человека, который ее покупает, на актуальные паспортные данные и заканчивая системой “Антифрод” (anti-fraud — борьба с мошенничеством, англ. — ред.), к которой с 1 июня должны были подключиться все российские операторы, в том числе и крымские», — сказал Тазетдинов.
Эта система не позволяет совершать звонки, которые не соответствуют заявленным параметрам номера инициатора разговора, уточнил он.
«Там достаточно сложная техническая история. Происходит идентификация того, кто звонит: номер, локация и так далее. И если есть какие-то сомнения, то номер блокируется и вызов не может быть осуществлен», — пояснил Тазетдинов.
Комментируя одно из дел об административном правонарушении в отношении оператора связи, которое до сих пор рассматривается в суде высшей инстанции, он отметил, что звонок мошенника был осуществлен с иностранного номера легально, но проблемы возникли после.
«Оператор выполнил все условия в соответствии с законодательством, но там случилась заминка уже после пропуска оператором этого звонка. То есть действительно был идентифицирован иностранный звонок. Любые операторы иностранные звонки должны пропускать, если это легальный, и он был пропущен. А вот потом за шлюзовым оператором случилась неприятная история», — прокомментировал Тазетдинов.
В начале июля в прокуратуре Крыма сообщили, что на рассмотрении суда находится дело о правонарушении оператора связи, который допустил пропуск в свою сеть соединение из иностранного государства с подменным телефонным номером, в результате чего мошенники похитили у крымчанина 262 тысячи рублей. Всего за 2023 год и истекший период 2024-го органы прокуратуры республики в отношении операторов связи возбудили шесть дел об административных правонарушениях.