Звонки мошенников в Крыму: как ведут борьбу операторы связи

«Оператор выполнил все условия в соответствии с законодательством, но там случилась заминка уже после пропуска оператором этого звонка. То есть действительно был идентифицирован иностранный звонок. Любые операторы иностранные звонки должны пропускать, если это легальный, и он был пропущен. А вот потом за шлюзовым оператором случилась неприятная история», — прокомментировал Тазетдинов.