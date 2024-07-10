В Слуцке отец оставил в жару 4-х летнего ребенка одного в машине. Что было дальше?

Мальчик был в истерике.
Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, на стоянке торгового центра «Маяк». Прохожие увидели ребенка и попытались ему помочь. По словам очевидицы произошедшего, Анастасии, вокруг машины собрались люди и начали стучать по колесам, а ребенок в это время «заходился в истерике». Затем люди подошли к охране торгового центра и рассказали о случившемся. После этого в магазине по громкой связи сделали оповещение и вскоре выбежал отец ребенка.
Когда охрана у него спросила, зачем он оставил ребенка одного с закрытыми окнами, мужчина ответил, что «отскочил по делам, пока он спал».
По словам Анастасии, один из свидетелей происшествия уже набирал номер МЧС, но как раз в этот момент отец мальчика и выбежал на улицу.
Что касается правил, то в Беларуси пока лишь рекомендуется не оставлять детей одних в автомобиле в жару. В то же время в России, например, есть такой запрет, и он прописан в правилах дорожного движения (п. 12.8 ПДД РФ).
Ранее в ГАИ Минска предупреждали об опасности нахождения детей одних в автомобиле в жаркую погоду. При внешней температуре 28−32 ℃, за 10 минут температура воздуха в машине нагревается до 41−45℃, а 30 минут и вовсе может быть +50℃ и выше.
При этом нужно учитывать, что тело ребенка нагревается в 3−5 раз быстрее, чем у взрослого человека. При температуре +40℃, в авто у детей отказывают основные органы, а при +41−42℃, может произойти даже смерть.
В жару критическая для ребенка температура в машине будет уже через 15−20 минут после нахождения в нем, и даже открытые окна или кондиционер не очень охладят автомобиль, если мотор заглушен, сообщают в ГАИ.