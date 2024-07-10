В Слуцке отец оставил в жару 4-х летнего ребенка одного в машине. Что было дальше?

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, на стоянке торгового центра «Маяк». Прохожие увидели ребенка и попытались ему помочь. По словам очевидицы произошедшего, Анастасии, вокруг машины собрались люди и начали стучать по колесам, а ребенок в это время «заходился в истерике». Затем люди подошли к охране торгового центра и рассказали о случившемся. После этого в магазине по громкой связи сделали оповещение и вскоре выбежал отец ребенка.