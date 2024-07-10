Парад ретротранспорта на Чистопрудном бульваре возглавит конка

«Конка появилась в Москве более 150 лет назад и проработала до 1912 года, пока ее окончательно не заменил электрический трамвай. Увидеть уникальный исторический вагон можно будет на параде ретротранспорта 13 июля. Приходите с семьями и друзьями», — пригласил горожан Максим Ликсутов.
Трамвай на конной тяге запрягался четырьмя лошадьми, на подъемах к ним добавлялась еще пара. Двухэтажный вагон вмещал до 38 пассажиров и двигался со скоростью пешехода — не более восьми километров в час.
Конки появились в столице в 1872 году. Интерьер вагона, который станет участником парада, полностью сохранен. Сегодня это экспонат Музея транспорта Москвы.
Парад ретротранспорта состоится 13 июля в День Московского транспорта. Он проходит в юбилейный для московского трамвая год — первому рельсовому транспорту в апреле исполнилось 125 лет. В 11:00 колонна отправится от станции метро «Новокузнецкая» до станции «Чистые пруды». Парад продлится около получаса, а затем до 18:00 состоится выставка исторических трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре. Гости смогут побывать в вагонах и сфотографироваться.