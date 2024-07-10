Парад ретротранспорта на Чистопрудном бульваре возглавит конка

Парад ретротранспорта состоится 13 июля в День Московского транспорта. Он проходит в юбилейный для московского трамвая год — первому рельсовому транспорту в апреле исполнилось 125 лет. В 11:00 колонна отправится от станции метро «Новокузнецкая» до станции «Чистые пруды». Парад продлится около получаса, а затем до 18:00 состоится выставка исторических трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре. Гости смогут побывать в вагонах и сфотографироваться.