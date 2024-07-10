Пятерых жителей Братска проводили в зону СВО

В Братске проводили пятерых добровольцев для прохождения подготовки на сборном пункте перед отправкой в зону проведения специальной военное операции. Самому молодому из новобранцев 20 лет. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Сергей Серебренников.
— Вручил будущим бойцам фирменные вещмешки «Братск» со всем необходимым на первое время. Это мужественное решение — в трудный час для нашей Родины встать на ее защиту вместе со своей страной. У нас в Вооруженных силах, в разных частях зоны СВО служат сотни жителей Братска, — написал Серебренников.
Проводить мужчин собрались родители, жены, друзья и знакомые. Благословил защитников Отечества и вручил им нательные крестики с иконами священник Братской епархии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зону спецоперации из областного центра была отправлена партия гумпомощи с необходимыми бойцам вещами и продуктами.