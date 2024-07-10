Пятерых жителей Братска проводили в зону СВО

— Вручил будущим бойцам фирменные вещмешки «Братск» со всем необходимым на первое время. Это мужественное решение — в трудный час для нашей Родины встать на ее защиту вместе со своей страной. У нас в Вооруженных силах, в разных частях зоны СВО служат сотни жителей Братска, — написал Серебренников.