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Пятерых жителей Братска проводили в зону СВО

Самому молодому из новобранцев всего 20 лет.
Источник: Комсомольская правда

В Братске проводили пятерых добровольцев для прохождения подготовки на сборном пункте перед отправкой в зону проведения специальной военное операции. Самому молодому из новобранцев 20 лет. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Сергей Серебренников.

— Вручил будущим бойцам фирменные вещмешки «Братск» со всем необходимым на первое время. Это мужественное решение — в трудный час для нашей Родины встать на ее защиту вместе со своей страной. У нас в Вооруженных силах, в разных частях зоны СВО служат сотни жителей Братска, — написал Серебренников.

Проводить мужчин собрались родители, жены, друзья и знакомые. Благословил защитников Отечества и вручил им нательные крестики с иконами священник Братской епархии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зону спецоперации из областного центра была отправлена партия гумпомощи с необходимыми бойцам вещами и продуктами.