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На этой неделе в Новосибирск вернутся жара до +30 градусов, дожди и грозы

В ближайшие дни жители Новосибирска готовьтесь к жаре до +30 градусов, дождям и грозам.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 84% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, в среду ожидается переменная облачность без осадков, но к концу недели местами возможны небольшие дожди.

Ночью температура опустится до +11, +16 градусов, а днем потеплеет до +24, +29 градусов.

Пятница принесет похолодание до +12, +17 градусов, но днем снова столбики термометров поднимутся до +25, +30 градусов. Грозы и кратковременные дожди ожидаются на западе региона.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области назвали лучшие места для сбора земляники.