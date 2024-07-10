На этой неделе в Новосибирск вернутся жара до +30 градусов, дожди и грозы

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, в среду ожидается переменная облачность без осадков, но к концу недели местами возможны небольшие дожди.
Ночью температура опустится до +11, +16 градусов, а днем потеплеет до +24, +29 градусов.
Пятница принесет похолодание до +12, +17 градусов, но днем снова столбики термометров поднимутся до +25, +30 градусов. Грозы и кратковременные дожди ожидаются на западе региона.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области назвали лучшие места для сбора земляники.