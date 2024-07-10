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Главные новости 10 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 10 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 10 июля 2024 года.

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума ввела прогрессивную шкалу НДФЛ с 2025 года: от 13% до 22% в зависимости от дохода. Базовая ставка 13% до 2,4 млн руб., далее до 22% на доход свыше 50 млн руб. Исключения: выплаты участников спецопераций и северные надбавки.

У сбежавших миллиардеров из МВД арестовали новые активы

Следственный комитет арестовал активы бывших сотрудников МВД, обвиняемых в получении взятки в 5 млрд руб., включая апартаменты в ЖК «Алые паруса». Полицейские выступали «крышей» администратора криптобиржи WEX, нанесшего ущерб клиентам на сумму более 18 млрд руб.

Ельцин предупреждал Клинтона о «большой ошибке» в Европе

После бомбардировок Югославии НАТО в 1999 году в России возросли антиамериканские настроения. Ельцин говорил Клинтону о «гуманитарной катастрофе» и большой ошибке США и НАТО, нанеся ущерб американо-российским отношениям.

Испания победила Францию и стала первым финалистом Евро-2024

Сборная Испании обыграла Францию (2:1) в первом полуфинале Евро-2024 в Мюнхене. Матч начался с быстрого гола Франции на девятой минуте: Мбаппе навесил, Коло Муани забил. Французы забили свой первый гол на Евро-2024 с игры — для этого им понадобилось нанести по воротам соперников 87 ударов.

Вильфанд сообщил о ливнях с грозой в семи регионах России

В семи регионах России, включая Хакасию, Красноярский край, Алтай и Кемеровскую область, в среду прогнозируются ливни с грозами, градом и порывами ветра до 25 м/с, сообщил Гидрометцентр.