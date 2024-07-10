Главные новости 10 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 10 июля 2024 года.
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ
Госдума ввела прогрессивную шкалу НДФЛ с 2025 года: от 13% до 22% в зависимости от дохода. Базовая ставка 13% до 2,4 млн руб., далее до 22% на доход свыше 50 млн руб. Исключения: выплаты участников спецопераций и северные надбавки.
У сбежавших миллиардеров из МВД арестовали новые активы
Следственный комитет арестовал активы бывших сотрудников МВД, обвиняемых в получении взятки в 5 млрд руб., включая апартаменты в ЖК «Алые паруса». Полицейские выступали «крышей» администратора криптобиржи WEX, нанесшего ущерб клиентам на сумму более 18 млрд руб.
Ельцин предупреждал Клинтона о «большой ошибке» в Европе
После бомбардировок Югославии НАТО в 1999 году в России возросли антиамериканские настроения. Ельцин говорил Клинтону о «гуманитарной катастрофе» и большой ошибке США и НАТО, нанеся ущерб американо-российским отношениям.
Испания победила Францию и стала первым финалистом Евро-2024
Сборная Испании обыграла Францию (2:1) в первом полуфинале Евро-2024 в Мюнхене. Матч начался с быстрого гола Франции на девятой минуте: Мбаппе навесил, Коло Муани забил. Французы забили свой первый гол на Евро-2024 с игры — для этого им понадобилось нанести по воротам соперников 87 ударов.
Вильфанд сообщил о ливнях с грозой в семи регионах России
В семи регионах России, включая Хакасию, Красноярский край, Алтай и Кемеровскую область, в среду прогнозируются ливни с грозами, градом и порывами ветра до 25 м/с, сообщил Гидрометцентр.