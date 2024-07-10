Главные новости 10 июля 2024 года

Сборная Испании обыграла Францию (2:1) в первом полуфинале Евро-2024 в Мюнхене. Матч начался с быстрого гола Франции на девятой минуте: Мбаппе навесил, Коло Муани забил. Французы забили свой первый гол на Евро-2024 с игры — для этого им понадобилось нанести по воротам соперников 87 ударов.