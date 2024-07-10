Пекла не выдерживают светофоры и трамваи: Что происходит в рекордную жару в Краснодарском крае

Краснодар кипит, будто кастрюля на плите. Город, окруженный каменными домами на асфальте, этим летом превратился в парную. В июле уже обновилось несколько тепловых рекордов.
Жара, кажется, приносит с собой хаос — ломаются светофоры, из-за нехватки электричества останавливаются трамваи, каждый день происходят массовые отключения света.
8 июля единая диспетчерская служба в течение дня сообщила девяти авариях на электросетях, 9 июля — о шести перебоях. Без света по несколько часов находились десятки тысяч жителей. Утром 10 июля также произошло массовое отключение света — 14 улиц остались без электричества в Карасунском округе.
Чтобы избежать массовых аварий на сетях, в городах Кубани проводят веерные отключения света.
Поездки в общественном транспорте стали пыткой. Часть автобусов не оснащена кондиционерами. Открытые окна не спасают. На невыносимую духоту пеняют и в электричках.
В мэрии Краснодара сообщили, что пассажиры могут пожаловаться на перевозчиков. Водители общественного транспорта с кондиционерами обязаны включать их по первому требованию.
— Сообщения с нарушениями принимаются по телефону горячей линии:
Системы полива в Краснодаре работают ранним утром и вечером практически без остановки. Зеленым газонам не дают пожелтеть от солнца.
Ищут спасения в фонтанах.
Тем временем жители и гости жаркой Кубани спасаются от горячих потоков воздуха как могут. В фонтанах, несмотря на запреты, всегда можно увидеть купающихся людей.
В Краснодаре с обеда, чтобы избежать тепловых ударов у детей, закрывают аттракционы.
— В соответствии с требованиями технической документации аттракционов, установленных в городских парках, в связи с высокой температурой воздуха с до 12 июля с 12:00 до 16:00 работа их будет приостановлена, — заявили в парках Краснодара.
Напоминаем!
Не стоит охлаждаться в городских фонтанах, вода там техническая и содержит «химию». Водоемы и река Кубань тоже не подходят для купания, состояние воды не соответствует нормам, а также опасны сильное течение и водовороты.
КСТАТИ.
Что с урожаем?
Подсолнух и кукуруза пострадают.
Урожай подпитывается проливными дождями, которых на Кубани не ожидается еще в течение месяца. Кратковременные осадки только сделают хуже, говорят аграрии. Посевы спасают искусственными поливами. Уже известно, что потери неизбежны.
— Предпосылки к засухе есть точно, хотя наличие этого погодного явления определяют специалисты гидрометцетра. Но, тем не менее, жара, эти погодные условия, которые держатся уже две недели, очень сильно влияют на весенние пропашные культуры — подсолнух, кукурузу, сахарную свеклу. О потерях, каких-то конкретных цифрах, можно будет говорить только после уборки урожая. Но аграрии делают все возможное, чтобы его спасти, — сказал полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух.
Рекорды по жаре 8 июля:
В Приморско-Ахтарске зафиксировали +40,7 градуса (предыдущий +37 в 1996 году).
Краснодар — +38,5 °С (предыдущий +36,4 в 1955 году).
Анапа — +38,6 °С (предыдущий +33,5 в 1999 году).
Туапсе — +34,1 °С (предыдущий +33,9 в 1986 году).
9 июля:
В Приморско-Ахтарске зафиксировали 39,2 градусов (предыдущий +37 градусов в 2002 году).
В Анапе 38,5 (предыдущий 34,9 в 2015 году).
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Сочи стал самым прохладным курортом в регионе.
Говорят, если есть на свете рай, то это — Краснодарский край. Но, судя по значениям на термометрах, сейчас регион испытывает на прочность адское пекло. Уголком с комфортной температурой неожиданно стал город Сочи.
На неделе здесь будет не более +29 градусов. Правда, высокая влажность почти лишает курорт преимущества перед остальными.