Пекла не выдерживают светофоры и трамваи: Что происходит в рекордную жару в Краснодарском крае

— Предпосылки к засухе есть точно, хотя наличие этого погодного явления определяют специалисты гидрометцетра. Но, тем не менее, жара, эти погодные условия, которые держатся уже две недели, очень сильно влияют на весенние пропашные культуры — подсолнух, кукурузу, сахарную свеклу. О потерях, каких-то конкретных цифрах, можно будет говорить только после уборки урожая. Но аграрии делают все возможное, чтобы его спасти, — сказал полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух.