Спортивные площадки продолжают обустраивать в Иркутске

— Создание спортивных объектов на придомовых территориях позволяет жителям заниматься физкультурой в шаговой доступности. В этом году на девять площадок в Иркутске станет больше. На строительство и ремонты выделили более 40 млн рублей, в том числе свыше 20 миллионов — средства "депутатского фонда, — отметил мэр Руслан Болотов.