Спортивные площадки продолжают обустраивать в Иркутске

Обустройство спортивных площадок в Иркутске идет полным ходом. Работы уже были выполнены в микрорайоне Юбилейный 68 и на улице Карпинской 21/1. На остальных запланированных участках облагораживание продлится до окончания строительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— Создание спортивных объектов на придомовых территориях позволяет жителям заниматься физкультурой в шаговой доступности. В этом году на девять площадок в Иркутске станет больше. На строительство и ремонты выделили более 40 млн рублей, в том числе свыше 20 миллионов — средства "депутатского фонда, — отметил мэр Руслан Болотов.
Благоустройство планируют выполнить еще на 14 адресах: Постышева 16, Ледовского 7, Советской 188, 4-й Железнодорожной 46б, Кирпичной 151, Советской 176, Байкальской 312, Сибирских Партизан 9, Воровского 11/1, Университетском 95, Поленова 6, Дыбовского 1. В Ново-Ленино появится скейт-парк в сквере «Россия».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 47 миллионов рублей получит Иркутская область на помощь детям. Финансирование для реализации получили два проекта.