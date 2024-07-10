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Певец Андрей Губин впервые за 19 лет выйдет на сцену в Сочи

Андрей Губин вернется на сцену после 19-летней паузы.

Источник: Комсомольская правда

Популярный певец российской эстрады Андрей Губин впервые за 19 лет снова выйдет на сцену. Его выступление состоится 23 августа на фестивале «Новая волна» в Сочи.

«Творческий вечер Андрея Губина пройдет в первый конкурсный день 20-го международного музыкального фестиваля “Новая волна — 2024”. Сочи ждет гостей 23 августа 2024 года», — сообщается на официальном сайте фестиваля.

Творческий вечер приурочен к 50-летию певца. Известно также, что хиты Губина исполнят Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Юлианна Караулова, Amirchik, Хабиб, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, МИА БОЙКА и другие артисты.

Билеты на концерт уже появились в продаже.

В этом году «Новая волна» пройдет уже в двадцатый раз. В Сочи фестиваль проходит с 2015 года.

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