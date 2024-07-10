Жители Балахны вновь остались без воды

Напомним, что это не единственная авария на коммунальных сетях в Балахне. Там 20 июня на участке ветхого трубопровода, располагающегося у дома № 103 по улице Дзержинского, обнаружили течь. Тогда из-за ремонтных работ пришлось отключить холодную воду во всем городе.