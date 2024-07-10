Жители Балахны вновь остались без воды

Холодное водоснабжение снова отключили в Балахне из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в администрации Балахнинского округа.
Воды не будет до 14 часов сегодня, 10 июля. Это связано с аварией на трубопроводе в районе дома № 40 по улице Дзержинского. Отключение коснется всей Балахны, кроме Правдинска и улицы Свердлова.
Сейчас на месте аварии работает аварийная бригада АО «НОКК». Пять человек меняют задвижки при помощи трех единиц техники.
Напомним, что это не единственная авария на коммунальных сетях в Балахне. Там 20 июня на участке ветхого трубопровода, располагающегося у дома № 103 по улице Дзержинского, обнаружили течь. Тогда из-за ремонтных работ пришлось отключить холодную воду во всем городе.
Следующий инцидент произошел совсем недавно — 4 июля. На трубопроводе на территории Нижегородской ГРЭС им. А. В. Винтера произошла авария. Из-за этого во всем городе, кроме микрорайона Правдинск, пришлось приостановить подачу горячей воды.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что системы воодснабжения в Борском районе не справляются с возросшим потреблением воды местными жителями.