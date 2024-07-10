Депутат Колесников получил ранение при выполнении боевой задачи

«При очередном выполнении боевой задачи попал под встречный огонь противника, получил легкое ранение, кости целы, остальное заживет. Не в первый раз. Сейчас уже все почти в порядке, так что скоро замкомандира третьего Добровольческого батальона 58-й армии Колесников вернется на фронт», — написал он в своем Telegram-канале.