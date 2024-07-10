Транспорт по Авроровской во Владивостоке запустят на следующей неделе

Городская дорожная служба и привлеченные мэрией подрядчики также ремонтируют дороги и на других улицах. Капитальные работы кипят на Давыдова, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, 3-й Шоссейной и по другим адресам. Началась реконструкция перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока. Не стоит забывать о и локальном ремонте, который организован во всех районах города. Что касается новых развязок и дорог — строительство ведется в динамично развивающемся микрорайоне Патрокл. В планах — реконструкция участка на Адмирала Горшкова, а также строительство развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зеленого угла и обустройство новой дороги к ней.