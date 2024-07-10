Транспорт по Авроровской во Владивостоке запустят на следующей неделе

Улица Авроровская, которую во время сильных дождей постоянно затапливало, вскоре преобразится. Проезд по ней откроют уже на следующей недели, однако для полноценного ремонта необходимо еще время. Реконструкцию планируют закончить до 31 августа, поэтому ради позитивных перемен водителям придется потерпеть.
Изначально планировалось открыть движение до конца июня. Но при проведении работ специалисты обнаружили ряд проблем, которые необходимо устранять. Одна из них — неисправные участки теплосети, на которых происходят прорывы, они, кстати, в том числе становились причиной подтопления улицы во время ливней. Сейчас устранением неполадок занимаются тепловики. Вскрытие магистрали выявило и еще один нюанс — под замену попал участок системы ливневой канализации значительно большей протяженности, чем планировалось изначально. Соответственно, это сдвинуло сроки.
«При дальнейших земляных работах выяснилось, что трубы находятся в куда более удручающем состоянии, и решено дополнительно заменить 500 метров ливневки», — прокомментировал Юрий Трунов, заместитель начальника управления дорог.
Инженерные коммуникации сейчас приводят в порядок. Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока.
Сейчас задача № 1 — восстановить все системы перед укладкой асфальта. По мнению специалистов, это не только наладит теплоснабжение, но и поможет избежать скопления осадков на проезжей части.
Как ранее сообщала «КП — Владивосток», Авроровскую, Иманскую и Комсольскую приводят в порядок благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». До конца лета здесь отремонтируют не только проезжую часть, но и инженерные сети, а также облагородят пешеходные территории и прилегающую дорожную инфраструктуру. Например, при необходимости починят лестницы или подпорные стены, если такие имеются. Чтобы сократить сроки ремонта и минимизировать пробки рабочие трудятся сменами, включая ночные.
Городская дорожная служба и привлеченные мэрией подрядчики также ремонтируют дороги и на других улицах. Капитальные работы кипят на Давыдова, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, 3-й Шоссейной и по другим адресам. Началась реконструкция перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока. Не стоит забывать о и локальном ремонте, который организован во всех районах города. Что касается новых развязок и дорог — строительство ведется в динамично развивающемся микрорайоне Патрокл. В планах — реконструкция участка на Адмирала Горшкова, а также строительство развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зеленого угла и обустройство новой дороги к ней.