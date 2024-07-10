Самый большой торт в России испекла кондитер из Ростовской области

Кондитер Анна Королева из Морозовска испекла самый большой торт в России и установила сразу два мировых рекорда. Новое кулинарное достижение зафиксировали в день закрытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Жительница Дона в составе команды участников из 30 регионов страны создала торт в виде флага России размером 6 на 4 метра и весом более 1,5 тонны. Гигантское угощение внесли в международную книгой «Интеррекорд».
Кроме сладости в виде российского флага, также в честь Дня семьи, любви и верности был создан 2-метровый антигравитационный торт в виде ромашки.
— Услышав слова «рекорд зафиксирован» побежали мурашки, покатились слезы, и я почувствовала гордость за себя и всех участников проекта. Мы стали одной большой дружной семьей. Моя мечта сбылась. Я приняла участие в масштабном событии и была причастна к созданию самого большого торта в мире, — призналась кондитер Анна Королева.
Организаторы кулинарного проекта в свою очередь подчеркнули, что подобные рекорды несут общенациональные ценности, показывают единство народа и способствуют развитию кондитерской сферы в каждом из регионов-участников.