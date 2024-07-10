Самый большой торт в России испекла кондитер из Ростовской области

— Услышав слова «рекорд зафиксирован» побежали мурашки, покатились слезы, и я почувствовала гордость за себя и всех участников проекта. Мы стали одной большой дружной семьей. Моя мечта сбылась. Я приняла участие в масштабном событии и была причастна к созданию самого большого торта в мире, — призналась кондитер Анна Королева.