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Развязка к проспекту 60-летия Октября в Хабаровске: ямы устранены за неделю

Завершён ямочный ремонт на развязке проспекта 60-летия Октября в Хабаровске.

Источник: Мэрия Хабаровска

Завершены работы по ямочному ремонту на развязке к проспекту 60-летия Октября в Хабаровске, сообщает пресс-служба администрации города.

За неделю рабочие исправили дорожное покрытие улицы 65-летия Победы в Хабаровске. Водители ранее жаловались на частые пробки из-за разбитого дорожного покрытия на развязке, соединяющей улицу с проспектом 60-летия Октября.

Ремонтные работы начались на прошлой неделе. Рабочие устранили наиболее поврежденные участки асфальта и заменили его покрытие. В случае, если в течение года после ремонта вновь появятся ямы, подрядчик обязан будет устранить их за свой счёт. Такой временный ремонт предотвратит дальнейшее разрушение дорог. По поручению врио губернатора Дмитрия Демешина в крае создаётся атлас проблемных объектов, куда включены все разбитые дороги, на которые поступают жалобы от жителей.

Городская администрация выделила дополнительные 78 миллионов рублей на ямочный ремонт дорог.

В первую очередь ремонтируются самые проблемные участки дорог, поврежденные от проезда большегрузов, занятых на стройках. Приоритет отдан улицам, на которые поступает наибольшее количество жалоб от граждан.