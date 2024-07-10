В Волгограде по решению суда отремонтируют дорогу на улице Узбекской

Районный прокурор обратился в суд к городской администрации с иском о признании бездействия незаконным, а также о возложении обязанности провести ремонтные работы на дороге.
В ходе мониторинга состояния этого участка были зафиксированы такие нарушения, как дефекты покрытия в виде выбоин и проломов, частичное отсутствие стационарного электрического освещения, возвышение обочины над проезжей частью в местах отсутствия бордюра и пр.
Суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований. На администрацию Волгограда возложили обязанность в течение 6 месяцев устранить выявленные нарушения путем организации проведения ремонтных работ.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.