В Волгограде по решению суда отремонтируют дорогу на улице Узбекской

В ходе мониторинга состояния этого участка были зафиксированы такие нарушения, как дефекты покрытия в виде выбоин и проломов, частичное отсутствие стационарного электрического освещения, возвышение обочины над проезжей частью в местах отсутствия бордюра и пр.