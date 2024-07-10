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Красноярских самокатчиков проверят на внимательность

Если человек не выполнит задание или откажется проходить тестирование, то скорость электросамоката ограничат до 15 км/ч.

Источник: Krasnoyarskmedia

Красноярских самокатчиков проверят на реакцию и внимание.

Так, при старте аренды необходимо будет пройти тест в мобильном приложении. Если человек не выполнит задание или откажется проходить тестирование, то скорость электросамоката ограничат до 15 км/ч, пояснили в пресс-службе мэрии города Красноярска.

Первое время задания будут предлагать проходить в вечернее время в местах большого скопления людей.

Напомним, что водители электросамокатов — полноценные участники дорожного движения. Если мощность электросамокатов больше 0,25 киловатт, то для их управления необходимо получить права категории М.

Запрещена езда на самокатах по городу со скоростью более 25 км/ч, а в общественных пространствах (скверах, парках, на набережных) — более 15 км/ч.