Красноярских самокатчиков проверят на внимательность

Красноярских самокатчиков проверят на реакцию и внимание.
Так, при старте аренды необходимо будет пройти тест в мобильном приложении. Если человек не выполнит задание или откажется проходить тестирование, то скорость электросамоката ограничат до 15 км/ч, пояснили в пресс-службе мэрии города Красноярска.
Первое время задания будут предлагать проходить в вечернее время в местах большого скопления людей.
Напомним, что водители электросамокатов — полноценные участники дорожного движения. Если мощность электросамокатов больше 0,25 киловатт, то для их управления необходимо получить права категории М.
Запрещена езда на самокатах по городу со скоростью более 25 км/ч, а в общественных пространствах (скверах, парках, на набережных) — более 15 км/ч.