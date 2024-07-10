Семьи с детьми смогут вернуть часть дохода после уплаты налогов

Семьи, в которых есть дети, смогут вернуть определенную часть налога на доход. Соответствующие изменения внесены в проект закона о семейной выплате. В них сказано, что НДФЛ будут компенсировать тем трудящимся родителям, в семье которых есть два или более ребенка.
При этом среднедушевой доход родителей должен быть меньше полуторакратного размера прожиточного минимума, который составляет примерно 15 000 рублей в среднем по России.
Один член такой семьи должен получать не более 22 500 рублей в течение месяца, а вся семья из четырех человек — максимум 90 000 рублей. Скидка по НДФЛ составит 7%, сообщает «АиФ» слова эксперта.
Благодаря этому семьям будет легче справляться с финансовыми проблемами, а демографическая ситуация в России станет лучше.
Пенсия увеличится в два раза: эксперт назвал законный способ.
Если гражданин отложит выход на пенсию, размер выплат сильно увеличится.