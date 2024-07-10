Семьи с детьми смогут вернуть часть дохода после уплаты налогов

Семьи, в которых есть дети, смогут вернуть определенную часть налога на доход. Соответствующие изменения внесены в проект закона о семейной выплате. В них сказано, что НДФЛ будут компенсировать тем трудящимся родителям, в семье которых есть два или более ребенка.