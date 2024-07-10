Два лучших детских сада России работают в Хабаровске

— Наша задача — чтобы каждый ребенок мог найти себе здесь занятие по душе, будь то танцы или каратэ, чтобы он был счастлив в этом детском саду, развивался, в конечном итоге, хотел остаться в родном городе Хабаровске, в родном Хабаровском крае. Мы приложим все усилия, чтобы наши дети воспитывались в современных условиях, чтобы таких детских садов становилось больше, — заявил Дмитрий Демешин.