Два лучших детских сада России работают в Хабаровске

Хабаровские детские сады № 191 и № 159 стали победителями Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2024». Конкурировали с ними 500 дошкольных организаций со всей России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы участвуем во многих конкурсах, всегда рассчитываем на победу, ведь это формирует положительный имидж организации. В конкурсной презентации мы рассказали о своем детском саде: нашей повседневной жизни, родителях и воспитанниках, мероприятиях, которые у нас проходят, — рассказала заведующая детсадом № 191 Анна Шишкина.
Напомним, в июне этого года в Хабаровске был открыт новый детский сад на улице Запарина. В торжественной церемонии открытия принял участие врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава региона отметил, что предоставление дошкольных услуг жителям — важнейшая цель, и эта работа будет продолжена при поддержке президента РФ в рамках нацпроекта «Демография». В планах сдача еще двух детских садов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
— Наша задача — чтобы каждый ребенок мог найти себе здесь занятие по душе, будь то танцы или каратэ, чтобы он был счастлив в этом детском саду, развивался, в конечном итоге, хотел остаться в родном городе Хабаровске, в родном Хабаровском крае. Мы приложим все усилия, чтобы наши дети воспитывались в современных условиях, чтобы таких детских садов становилось больше, — заявил Дмитрий Демешин.