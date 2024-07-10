Сразу четыре фестиваля пройдут в Прикамье в выходные 13−14 июля

— Количество желающих на платный подъем превышает возможности его осуществления, — рассказали организаторы фестиваля. — Если бы подъем был платным, то запись на него была бы уже закрыта, заявки поступали еще осенью. Но подъем можно будет выиграть на самом фестивале, с 12 часов 13 июля начнется конкурсная программа. Подъемы победителей розыгрыша будут проходить 13 июля с 19:00 до 21:00.