Сразу четыре фестиваля пройдут в Прикамье в выходные 13−14 июля

Наступает «макушка лета», самая середина любимого времени года. И в эти выходные многим пермякам явно захочется поделить себя на несколько клонов, чтобы успеть побывать на всех фестивалях, которые пройдут в Прикамье. Как выбрать, куда именно отправиться? Мы подскажем вам.
«Город встреч»
В рамках летнего фестиваля «Город встреч» на эспланаде 13 и 14 июля будет проходить детский семейный фестиваль (6+), посвященный 90-летию композитора Евгения Крылатова, автора таких песен как «Крылатые качели», «Лесной олень», «Прекрасное далеко».
На фестивале песни Евгения Крылатова исполнят участники шоу «Голос. Дети», в том числе участница одного из сезонов Рагда Хакиева. Проведет концерт телеведущая Яна Чурикова.
Также в рамках фестиваля состоится выступления Пермской краевой филармонии и коллектива «Млада». Кроме того, гостей ждут различные мастер-классы, показы кино и мультфильмов, творческая лаборатория.
«Пронебо»
Бывшая «Небесная Ярмарка», а ныне фестиваль «Пронебо» (6+) пройдет в деревне Теплой Кунгурского округа с 12 по 14 июля. Главные события состоятся 13 июля.
Фестивальная поляна будет разделена на пять зон, каждая из которых будет представлять одну из стихий: воду, огонь, землю, воздух и творчество. На поляне расположится палаточный лагерь, зона фудкорта и ярмарка народных промыслов.
Гостям предложат смастерить и запустить в небо воздушного змея, сделать самобытный сувенир, всей семьей поиграть в уличные игры. Будут выступления музыкантов, лазерное шоу, «танец слонов» — аэростатов.
К сожалению, в этом году не предусмотрено платных полетов и подъемов на воздушных шарах, что было одной из основных «изюминок» «Небесной ярмарки».
— Количество желающих на платный подъем превышает возможности его осуществления, — рассказали организаторы фестиваля. — Если бы подъем был платным, то запись на него была бы уже закрыта, заявки поступали еще осенью. Но подъем можно будет выиграть на самом фестивале, с 12 часов 13 июля начнется конкурсная программа. Подъемы победителей розыгрыша будут проходить 13 июля с 19:00 до 21:00.
Вечернее шоу — «танец слонов» — пройдет с 23:00 до 23:30. А перед этим состоятся выступления группы «Империя», театра современного танца «О’кей», Марата Мударисова и Екатерины Романовой, а также огненное шоу труппы «Театр Джива» из Казани.
Вход на фестиваль свободный.
Как добраться: от автовокзала Кунгура до поворота на деревню Теплая можно доехать на автобусах, идущих до Калинино, Бырмы, Ашапа.
«Крылья Пармы»
В субботу, 13 июля с 13:00 до 18:00 на аэродроме «Фролово» будет проходить традиционный авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (0+). Главным событием фестиваля станут показательные выступления трех пилотажных групп. На боевых самолетах выступит авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ «Стрижи», на двух пилотажных самолетах Л-39 — группа «Русь» и на поршневых самолетах — группа «Первый Полет».
Состоятся также выступления парашютистов — купольная акробатика от Федерации парашютного спорта Пермского края. Будут работать фудкорт и детские площадки.
Как добраться: к месту проведения фестиваля будут организованы бесплатные рейсы автобусов. Автобусы будут отправляться от парковки ТРЦ «Планета» на ш. Космонавтов, 162Б в Перми с 11:00 до 16:30 каждые 10 минут. Остановка у подъезда № 2 на парковочных местах № 25 и № 26.
В обратном направлении с аэродрома «Фролово» до ТРЦ «Планета» автобусы будут ходить с 12:00 до 19:30.
«Железный город»
13 июля в Чусовом состоится фестиваль «Железный город» (6+), связанный с «железной историей» города. Археологи считают, что первые металлурги появились здесь еще в эпоху Средневековья.
На берегу Чусовой между Старым и Новым городом появится необычный город, где каждый сможет попробовать себя в роли литейщика, металлурга, кузнеца, ювелира. Реконструкторы покажут весь цикл средневекового металлургического производства от добычи и плавки руды до создания ювелирных и кованых изделий. Археологи будут плавить металл из медной руды — фрагментов малахита.
На фестивале будет работать настоящий средневековый банк. Там можно будет узнать, что являлось деньгами в Средневековье, посмотреть на работу чеканщика, который вручную изготовит разнообразные монеты, а также побывать в лавке менялы.
На музейной площадке можно будет услышать лекции известных археологов, историков, антропологов. Прозвучит живая музыка в исполнении фолк-группы Frostsköld из Сыктывкара.
А желающие сняться в кино смогут пройти кастинг для участия в массовых сценах фильмов.
— На фестивале будет поставлен отдельный кинопавильон, в котором пройдет сессия кинокастинга актеров для участия в массовке, организованная совместно с Пермской кинокомиссией, — рассказала «Комсомолке» музейный проектировщик, руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское» Ольга Сафрошенко. — Когда в Прикамье приезжают кинематографисты, порой они срочно начинают искать актеров для массовых сцен — тех или иных типажей. Специально для этого существует кинобанк массовки. Так что если вы хотите когда-нибудь попасть в кино, приезжайте на наш фестиваль. Тем более что у нас есть возможность переодевать людей, чтобы они фотографировались в исторических костюмах.
Как добраться: из Перми — на электричке до станции «Шибаново» или на рейсовых автобусах до Чусового, затем на автобусе № 12 и 17 до остановки «ул. Калинина».