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Движение транспорта ограничат по улице 5-ой Армии в Иркутске с 11 июля

На участке будут проводить работы по вскрытию тепловой сети.

Источник: Комсомольская правда

Движение транспорта ограничат по улице 5-ой Армии в районе дома № 29 с 11 июля. На участке будут проводить работы по вскрытию тепловой сети. Об этом сообщили в тг- канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».

— Ограничение будет действовать по одной полосе проезжей части с 09:00 11 июля до 17:00 25 июля 2024 года, — пояснили специалисты.

Автовладельцев просят заранее выбирать пути маршрута и обращать при проезде внимание на дорожные знаки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спортивные площадки продолжают обустраивать в Иркутске. Работы продлятся на 14 адресах до окончания строительного сезона.