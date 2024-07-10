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В Красноярск не пустили девять тонн груш с вредителями из Китая

В Красноярск не допустили крупную партию зараженных груш из Китая.

Источник: РИА "Новости"

Фитосанитарный контроль проходил на складе временного хранения ООО «Агротерминал-Таможня». Специалисты обратили внимание на партию из девяти тонн груш. Фрукты привезли автомобильным транспортом из Китая. У плодов были явные признаки заражения.

«В результате лабораторных исследований в грушах обнаружен карантинный вредитель — червец Комстока, что подтверждено заключением карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна”», — рассказали в управлении Россельхознадзора.

Червец Комстока чаще всего повреждает манго, питайю, ананасы, хурму, груши, яблоню, гранат, персик, виноград, свеклу, морковь, картофель. Основными путями проникновения в новые регионы и распространения являются перевозки зараженного посадочного материала и фруктов.

В настоящее время на территории Красноярского края очагов данного вредителя не зафиксировано. Партию груш в количестве девять тонн направили на обеззараживание.