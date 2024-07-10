В Перми могут обновить остановочные павильоны

Как сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин, в городе могут установить 85 новых остановок с дополнительными сервисами.
Как пояснил глава города, остановочные павильоны будут оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъемами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой. Обновление будет производиться не только в центре, но и во всех районах Перми. «Такие остановки вносят свой вклад в сохранность городской инфраструктуры, комфорт и безопасность граждан», — подчеркнул господин Соснин.
Уточняется, что установить новые павильоны планируется за ближайшие два года, а часть из них поставят уже в этом году.