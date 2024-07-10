В Перми могут обновить остановочные павильоны

Как пояснил глава города, остановочные павильоны будут оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъемами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой. Обновление будет производиться не только в центре, но и во всех районах Перми. «Такие остановки вносят свой вклад в сохранность городской инфраструктуры, комфорт и безопасность граждан», — подчеркнул господин Соснин.