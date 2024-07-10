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В Самарской области собираются наказать мусорного регоператора

В Самарской области мусорный регоператор нарушил сроки вывоза твердых коммунальных отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» нарушил сроки вывоза твердых коммунальных отходов с мусорных площадок. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

— Руководителю мусорного регоператора внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. А в отношении ООО «ЭкоСтройРесурс» возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали в пресс- службе.

Проверку провели Нефтегорская межрайонная прокуратура и представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Самарской области. В результате нее и были выявлены нарушения в деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

В настоящий момент акты реагирования рассматриваются. Напомним, в Самарской области будет проведена мусорная реформа. Власти намерены выстроить новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами.