В Самарской области собираются наказать мусорного регоператора

В Самарской области региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» нарушил сроки вывоза твердых коммунальных отходов с мусорных площадок. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
— Руководителю мусорного регоператора внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. А в отношении ООО «ЭкоСтройРесурс» возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали в пресс- службе.
Проверку провели Нефтегорская межрайонная прокуратура и представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Самарской области. В результате нее и были выявлены нарушения в деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.
В настоящий момент акты реагирования рассматриваются. Напомним, в Самарской области будет проведена мусорная реформа. Власти намерены выстроить новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами.