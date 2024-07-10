Депутат Немкин назвал «серые» SIM-карты одним из ключевых инструментов мошенников

Поскольку у карты уже есть владелец, то фактически доступ к ней всегда имеют минимум двое — реальный пользователь и неизвестный, на кого была совершена регистрация. А это значит, что последний может распоряжаться картой по своему усмотрению, в том числе при необходимости получать ее дубликат в салонах сотовой связи как законный владелец. После этого они могут использовать номера таких SIM-карт для входа в различные личные кабинеты, привязанные к этому номеру. Как правило, речь идет про социальные сети, мессенджеры, мобильный банк, маркетплейсы и прочие площадки, где были совершены покупки и оставлены данные банковских карт. Естественно, мошенник получает к ним полный доступ, со всеми вытекающими последствиями.