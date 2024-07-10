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В Пермский край 11 июля вернутся дожди

В Прикамье синоптики прогнозируют дожди и грозы в утренние часы.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 84% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики ГИС центра ПГНИУ прогнозируют дожди в Прикамье уже завтра, 11 июля. Их принесет поступающий в регион воздушный фронт с областью пониженного давления. Дожди и грозы вероятны в утренние часы.

Днем зона дождей сместится в южные районы края, где они могут быть сильными в отдельных районах — Чайковском, Чернушке, Октябрьском. Суточное изменение температуры воздуха будет небольшим. После очень теплой ночи в +16…+21 градусов, днем синоптики ожидают не выше +19…+24 градусов.

В последующие сутки температура воздуха в Пермском крае дневная температура воздуха будет около нормы или чуть ниже — около +20…+25 градусов. В Красновишерске, Косе, Чердыни столбик термометра поднимется до +27 градусов.

Дожди прогнозируют лишь на юго-востоке Пермского края — Уинском, Кунгуре, Суксуне.

На этой неделе в Пермь вернется жара до +30 градусов. Повышение температуры воздуха ожидается 9 и 10 июля.