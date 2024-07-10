В Пермский край 11 июля вернутся дожди

Днем зона дождей сместится в южные районы края, где они могут быть сильными в отдельных районах — Чайковском, Чернушке, Октябрьском. Суточное изменение температуры воздуха будет небольшим. После очень теплой ночи в +16…+21 градусов, днем синоптики ожидают не выше +19…+24 градусов.