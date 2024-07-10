Из жизни ушел известный татарстанский композитор Анвар Шарафеев

На 89-м году скончался выдающийся композитор, педагог, баянист и музыкально-общественный деятель Анвар Шарафеев.
Прощание состоится 10 июля на кладбище «Курган», сбор у центральных ворот. Шарафеев родился в Азнакаевском районе в 1935 году, окончил Казанскую государственную консерваторию и более 45 лет преподавал игру на фортепиано, баяне и мандолине.
Он автор более 200 песен, романсов и инструментальных произведений, в том числе симфонических поэм «Юллар», «Легенда», «Симфониетта в трех частях» и др. Музыка Шарафеева востребована в педагогическом репертуаре музыкальных учебных заведений Казани и других городов республики.
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