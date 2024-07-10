Из жизни ушел известный татарстанский композитор Анвар Шарафеев

Прощание состоится 10 июля на кладбище «Курган», сбор у центральных ворот. Шарафеев родился в Азнакаевском районе в 1935 году, окончил Казанскую государственную консерваторию и более 45 лет преподавал игру на фортепиано, баяне и мандолине.