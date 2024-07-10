Рыболовная продукция увеличилась в Иркутской области до 76 тонн

За последние шесть месяцев 2024 года в Иркутской области поймали 76 тонн рыбы. Основную часть составляет форель и осетр. На данный момент их продали уже более 11 тонн. Также 32 тонны составляют мальки, форели, пеляди, хариуса и сазана. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.