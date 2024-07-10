Рыболовная продукция увеличилась в Иркутской области до 76 тонн

За последние шесть месяцев 2024 года в Иркутской области поймали 76 тонн рыбы. Основную часть составляет форель и осетр. На данный момент их продали уже более 11 тонн. Также 32 тонны составляют мальки, форели, пеляди, хариуса и сазана. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В 2024 году на поддержку производства товарной рыбы из областного бюджета направлено 5,2 миллиона рублей. Средства предназначены для возмещения организациям затрат на приобретение рыбопосадочного материала, кормов или их компонентов, — отметил Илья Сумароков, министр сельского хозяйства.
На данный момент в Иркутске действует 28 рыболовных участков, специально для которых ввели новую субсидию. Благодаря ей можно вернуть часть средств, потраченных на приобретение оборудования, требующегося для ловли рыбы.