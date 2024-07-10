Исследовательское судно «Викентий Зайцев» будет работать на озере Байкал

— Важно, что именно на Байкале появляется судно такого класса и уровня. Оно позволит обеспечить полноценные исследования запасов водных биоресурсов Байкала, а также точнее спрогнозировать, что будет происходить с экологическим состоянием озера, — поделился руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.