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Исследовательское судно «Викентий Зайцев» будет работать на озере Байкал

Судно «Викентий Зайцев» спустили на воду в Иркутске 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев» спустили на воду в Иркутске 10 июля. Оно будет работать на озере Байкал и поможет программе по восстановлению запасов омуля. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

— Важно, что именно на Байкале появляется судно такого класса и уровня. Оно позволит обеспечить полноценные исследования запасов водных биоресурсов Байкала, а также точнее спрогнозировать, что будет происходить с экологическим состоянием озера, — поделился руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Чтобы увеличить эффективность программы восстановления численности байкальского омуля, на судне установили качественную технику для исследований водных биоресурсов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что северные районы Иркутской области затягивает дымом от лесных пожаров в Якутии и Бурятии. Распространению задымленности способствует сильный ветер.