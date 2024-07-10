Штормовое предупреждение в Воронежской области: ожидается 36-градусная жара

Под влиянием антициклона днем в четверг, 11 июля, местами по Воронежской области ожидается опасное погодное явление — сильная жара с максимальной температурой воздуха до +36 градусов. Штормовое предупреждение распространил региональный гидрометцентр.
— Такие метеоусловия способствуют росту класса пожарной опасности на всей территории региона. Напоминаем, что на территории области действует особый противопожарный режим! Костры категорически запрещены! — подчеркнули в областном ГУ МЧС.
С 11 июля местами по Воронежской области установится чрезвычайная пожарная опасность максимального, 5-го класса, уточнили синоптики.
Штормовое предупреждение, объявленное в связи с сильной жарой, действует в регионе с понедельника, 8 июля. Ранее его срок был ограничен средой, 10 июля.
По прогнозу областного гидрометцентра, в Воронеже термометры 11 июля покажут от 30 до 32 градусов тепла. Осадков не ожидается. Скорость северного ветра составит 7−12 м/сек.