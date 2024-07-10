В пространстве Москвы на выставке «Россия» побывали более 5 млн гостей

«Больше 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке “Россия”. К открытию выставки мы обновили павильон “Макет Москвы”, открыли новый павильон “Атом” и “Дом Российской кухни”. Достижения Москвы были показаны в павильоне № 75, под инновационным медиакуполом. Каждый посетитель мог найти на выставке что-то интересное: прогуляться с аудиогидом, посмотреть цифровое шоу об истории столицы, погрузиться в традиции “Московского чаепития”, прийти на утренние тренировки от “Спортивных выходных”», — написал мэр.