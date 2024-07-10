В пространстве Москвы на выставке «Россия» побывали более 5 млн гостей

«Больше 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке “Россия”. К открытию выставки мы обновили павильон “Макет Москвы”, открыли новый павильон “Атом” и “Дом Российской кухни”. Достижения Москвы были показаны в павильоне № 75, под инновационным медиакуполом. Каждый посетитель мог найти на выставке что-то интересное: прогуляться с аудиогидом, посмотреть цифровое шоу об истории столицы, погрузиться в традиции “Московского чаепития”, прийти на утренние тренировки от “Спортивных выходных”», — написал мэр.
Он отметил, что эксперты обсуждали с гостями актуальную повестку: мировые тренды благоустройства, стартапы, составляющие умного города, арт-ландшафт и многое другое. В пространстве Москвы побывали иностранные делегации, участники Всемирного фестиваля молодежи, бизнес-миссии разных регионов России, известные актеры, спортсмены, музыканты и туристы.
«Технологическим партнером Международной выставки-форума стал туристический сервис Russpass. На стойке “Москва — город твоих путешествий” гости составляли персональный тур по столице, распечатывали открытки. В XR-зоне записали больше 32 тыс. видеороликов на фоне московских достопримечательностей», — добавил Собянин.
По его словам, организаторам форума помогали более 14 тыс. волонтеров, самому старшему из которых 84 года. Выставка проходила на 75 объектах ВДНХ.
Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года и работала по поручению президента Российской Федерации до 8 июля 2024-го — на три месяца дольше, чем планировалось изначально.