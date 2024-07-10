Фонд Токаева «вернет» казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа

Кроме того, сказано, что «специалисты» готовы вернуть от 500 тысяч тенге за 72 часа без предоплаты.
Эксперты Stopfake.kz отмечают: не стоит доверять сообщению, оно создано интернет-преступниками.
Примечательно, что в рекламе фигурирует фонд «Қазақстан халқына». Это реальная организация, которую поручил создать глава государства в январе 2022 года. Только фонд занят решением проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.
Пострадавшим от рук мошенников он не помогал и не помогает, такой задачи не стояло изначально.
Специалисты уточняют, что аферисты создали похожий сайт, использовав логотип настоящего фонда и его структуру.
«Но если присмотреться внимательно, то становится понятно, что портал фальшивый. На это указывает доменное имя, ошибки в тексте. Кроме того, портал сделан с помощью бесплатного конструктора сайтов Tilda. Интернет-ресурсы госорганов разрабатывают высококлассные специалисты. Они не будут использовать для этого бесплатные программы», — отмечено в описании.
Также о новой программе нет ничего и на официальном портале президента Казахстана.
В заключении оставлено обращение к казахстанцам:
Ранее сообщалось, что казахстанская национальная нефтяная компания АО НК «КазМунайГаз» якобы предлагает жителям страны компенсации по 208 тыс. тенге. Фальшивую рекламу активно рассылают в Казнете.