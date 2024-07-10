Фонд Токаева «вернет» казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа

«Но если присмотреться внимательно, то становится понятно, что портал фальшивый. На это указывает доменное имя, ошибки в тексте. Кроме того, портал сделан с помощью бесплатного конструктора сайтов Tilda. Интернет-ресурсы госорганов разрабатывают высококлассные специалисты. Они не будут использовать для этого бесплатные программы», — отмечено в описании.