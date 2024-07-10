Начальником Казанского танкового училища назначен Виталий Герасимов

С 2013 по 2014 год — командир 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. С 2014 по 2017 год — начальник кафедры тактики Общевойсковой академии ВС РФ, с 2017 по 2019 год — слушатель факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Принимал участие в операции в Сирии.