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Очередь перед Крымским мостом превысила 100 машин

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 110 авто.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 12.00 среды, 10 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 110 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 110 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта нет.

Очередь перед Крымским мостом появилась в восемь утра. Со стороны Кубани стояли 36 машин, а спустя час их количество возросло до 95. В 10.00 очередей не было. В 11.00 со стороны Керчи стояли 90 автомобилей.