Очередь перед Крымским мостом превысила 100 машин

По состоянию на 12.00 среды, 10 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 110 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 110 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта нет.
Очередь перед Крымским мостом появилась в восемь утра. Со стороны Кубани стояли 36 машин, а спустя час их количество возросло до 95. В 10.00 очередей не было. В 11.00 со стороны Керчи стояли 90 автомобилей.