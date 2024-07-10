Памятник известному авиатору открыли в Екатеринбурге. ФОТО

Стела представляет собой пятиметровую композицию, сделанную из шлифованного металла, формы которой отсылают к геометрии крыла самолета. Одним из элементов памятника стали контуры самолета ИЛ-76, так как Алексей Пискунов был одним из самых молодых в СССР командиров этого воздушного судна.
«Сегодня открытие стелы и сквера на улице, названной в честь моего отца. Это символ памяти и уважения. И меня переполняет чувство гордости. Я хочу сказать, что помимо того, что папа был профессионалом, он еще был замечательным отцом, лучшим», — сказал на открытии сын Алексея Пискунова Дмитрий.
Алексей Пискунов в 2008 году был приглашен в Кольцово на должность первого заместителя генерального директора, а с 2013 года возглавил аэропорт Екатеринбурга. Алексей Пискунов ушел из жизни в 2021 году после продолжительной болезни.