Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова

«После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — написала она.
Кроме того, Мизулина выразила надежду, что ФНС, МВД и СК РФ разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По ее данным, материалы по Эдварду Билу были направлены в СК РФ еще в декабре.
Бил — виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил его в колонию на 1 год и 2 месяца.