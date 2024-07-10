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Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах, его компании закрыты за долги перед государством, а налоговая обратилась в суд с иском на блогера.

Источник: © РИА Новости

«После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — написала она.

Кроме того, Мизулина выразила надежду, что ФНС, МВД и СК РФ разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По ее данным, материалы по Эдварду Билу были направлены в СК РФ еще в декабре.

Бил — виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил его в колонию на 1 год и 2 месяца.

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