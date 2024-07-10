Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова

Бил — виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил его в колонию на 1 год и 2 месяца.