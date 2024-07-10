В Екатеринбурге на месяц перекроют проспект Ленина

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика для ремонта участка дороги на проспекте Ленина. Стоимость работ оценили в 49,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Выбор подрядчика ведется до 11 июля. Он обязан разработать схему перекрытий и согласовать ее с комитетом по транспорту. Работы на проспекте будут вести с заключения контракта. Завершить работы планируют до 12 августа.
— Наименование участка работ: автодорога по проспекту Ленина от автомобильной дороги по улице Московской до улицы Вайнера, — говорится в проектной документации.
В Екатеринбурге закроют движение по двум улицам. Проехать нельзя будет по Энгельса и Локомобильной до конца августа. Движение будет ограничено в связи с ремонтом дорожного покрытия.