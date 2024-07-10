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Маршрутку из Калининграда продлили до парома на Балткосу

Стоимость проезда 190 рублей.

Маршрут автобуса № 207э Калининград — Балтийск из Калининграда продлили до паромной переправы на Балткосу. Об этом «Клопс» сообщили перевозчики.

Из областного центра микроавтобусы в Балтийск отправляются от ТЦ «Маяк», а конечная — ул. Кронштадтская, откуда отходит паром на косу.

Исключение составляют два рейса в сутки: в 5:50 и 6:45. В это время транспорт отправляется в Калининград от вокзала Балтийска. Движение в черте Калининграда временно осуществляется по кольцевой схеме: из Балтийска по проспекту Мира до площади Победы, затем на Ленинский проспект и на ул. Театральную. С конечной автобус идёт по проспекту Мира на Балтийск. Стоимость проезда 190 рублей.

Количество рейсов из аэропорта Храброво в курортные города урезали и ввели новое расписание.