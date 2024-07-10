Маршрутку из Калининграда продлили до парома на Балткосу

Исключение составляют два рейса в сутки: в 5:50 и 6:45. В это время транспорт отправляется в Калининград от вокзала Балтийска. Движение в черте Калининграда временно осуществляется по кольцевой схеме: из Балтийска по проспекту Мира до площади Победы, затем на Ленинский проспект и на ул. Театральную. С конечной автобус идёт по проспекту Мира на Балтийск. Стоимость проезда 190 рублей.