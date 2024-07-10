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Несколько московских улиц станут пешеходными в эти выходные

В ближайшие выходные москвичей и гостей столицы ждет большая гастрономическая, спортивная и развлекательная программа фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши» в рамках проекта «Лето в Москве».

Источник: Агентство «Москва»

На два дня улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными.

В ресторанах и кафе, которые находятся на пешеходном маршруте, будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. Также выставят стойки с лимонадами, мороженым, закусками днем, а вечером — с коктейлями.

Также посетителей ждут театрализованные представления, танцы, выступления уличных музыкантов, детские викторины, настольный футбол и теннис, шахматы, шашки и нарды.

Из-за мероприятий изменят схему движения транспорта.

С 13 июля 06:00 до 14 июля 23: 59 будут закрыты для проезда улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице стартовал прием заявок для участия в гастрономическом конкурсе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Каждый из конкурсантов должен представить оригинальное блюдо, приготовленное исключительно из российских продуктов.

В столицу с 1 июля вернулся фестиваль «Московское чаепитие». Жители и гости столицы могут бесплатно продегустировать чайные купажи на фестивальной площадке на Тверской площади, а с 2 июля — в любых других точках проекта.

туризм и отдых