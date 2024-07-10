Несколько московских улиц станут пешеходными в эти выходные

На два дня улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными.
В ресторанах и кафе, которые находятся на пешеходном маршруте, будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. Также выставят стойки с лимонадами, мороженым, закусками днем, а вечером — с коктейлями.
Также посетителей ждут театрализованные представления, танцы, выступления уличных музыкантов, детские викторины, настольный футбол и теннис, шахматы, шашки и нарды.
Из-за мероприятий изменят схему движения транспорта.
В столице стартовал прием заявок для участия в гастрономическом конкурсе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Каждый из конкурсантов должен представить оригинальное блюдо, приготовленное исключительно из российских продуктов.
В столицу с 1 июля вернулся фестиваль «Московское чаепитие». Жители и гости столицы могут бесплатно продегустировать чайные купажи на фестивальной площадке на Тверской площади, а с 2 июля — в любых других точках проекта.